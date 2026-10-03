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35-летний Марез перейдет в катарский «Аль-Шамал» свободным агентом

Рияд Марез продолжит карьеру в чемпионате Катара. Бывший вингер «Манчестер Сити» перейдет в « Аль-Шамал » на правах свободного агента, сообщает Фабрицио Романо.

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