В Сочи полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами УВД по городу Сочи на территории курорта задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.