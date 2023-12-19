Почему мы говорим, что у нас память золотой рыбки?

Бывают ли у вас моменты, когда информация, поступившая в ваш мозг, просто… тут же уходит? Если вам не хочется признаваться в этом, вы можете просто сказать, что у вас есть друг, с которым часто так происходит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии