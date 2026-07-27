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Аргументы и Факты

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Эксперт Федорова назвала 3 сценария дальнейшего развития конфликта в Иране

Эксперт Федорова назвала 3 сценария дальнейшего развития конфликта в Иране

США могут пойти на снижение эскалации конфликта с Ираном, поскольку нанесенные удары по территории исламской республики привели к обратным результатам и сплотили население вокруг действующего правительства.

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