«Наполи» согласовал трансфер Адейеми с «Боруссией», но еще не договорился с вингером. С Гарначо обратная ситуация: игрок согласен на переход, «МЮ» снизил запросы до 65 млн евро

Ранее сообщалось, что неаполитанцы готовы заплатить 52,5 млн евро за вингера «Боруссии». По информации Sky Sport, клубы согласовали условия трансфера 23-летнего футболиста, но «Наполи» еще не достиг договоренности с самим Адейеми.