Кадры подрыва танка Merkava 162-й бронетанковой дивизии ЦАХАЛ на мощном СВУ, в результате которого машина перевернулась и метнула башню.
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Кадры подрыва танка Merkava 162-й бронетанковой дивизии ЦАХАЛ на мощном СВУ, в результате которого машина перевернулась и метнула башню.
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