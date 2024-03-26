Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 26 марта

Загруженность магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла утром во вторник. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находятся более 839 тысяч автомобилей одновременно, что на 2% меньше обычного.
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