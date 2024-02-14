Юные новокиевцы написали "Письмо солдату" Акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества, проходит по всей нашей стране.
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Юные новокиевцы написали "Письмо солдату" Акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества, проходит по всей нашей стране.