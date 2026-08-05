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FiNE NEWS

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Россияне поделились отношением к электросамокатам

Согласно исследованию, проведённому онлайн-сервисом психологической поддержки «Ясно» совместно с сервисом аренды электросамокатов «Юрент», почти 30 процентов россиян ощущают спокойствие во время поездок на электросамокатах.

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