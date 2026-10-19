Пакистан: Военнослужащий был убит в результате применения самодельного взрывного устройства (СВУ) во время операции по обеспечению безопасности в районе Шади Каур округа Гвадар провинции Белуджистан 18 октября.
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