Кержаков рассказал, чего не хватило «Зениту» в первом тайме со «Спартаком»

Петербуржцы все равно смогли одолеть москвичей Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков в интервью «Чемпионату» высказался о победе над московским «Спартаком» (2:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.
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