Отец Тейлор Свифт нашел нужным контролировать лейбл Big Machine Records

В списке номинантов на гордое звание «Человек года» по версии американского (кто еще имеет достаточно самоощущения, чтобы оценивать людей?) журнала Time, она обогнала Илона Маска, создателя ChatGPT Сэма Альтмана, короля Великобритании Карла III, куклу Барби и даже Владимира Путина.