НЦБК наложил арест на имущество на сумму около 40 миллионов леев

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщает о нескольких мероприятиях, проведенных на прошлой неделе по антикоррупционной составляющей, а также о других действиях в рамках спектра институциональных полномочий, отмечает Noi.
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