В Республике Татарстан работник частного охранного предприятия предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника ООО «ЧОП «Атолл», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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