Стало известно, когда в Рязани начнут строить новую школу в ДПР-7

Новое здание рассчитано на 1650 мест. Срок реализации проекта 2025–2027ггАдминистрация Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответила на вопрос о строительстве новой школы в Дашково-Песочне.
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