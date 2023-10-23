Рынок пытается расти, покупают акции энергетиков

Российский рынок открыл торги в понедельник, 23 октября, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии прибавил 0,3% до 3279,14 пункта, индекс РТС поднялся на 0,16% до 1083,49 пункта.
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