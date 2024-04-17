Устанавливаем расширители арок на «Ниву Шевроле» своими руками

Расширители арок на «Ниву» — вещь весьма необходимая для автомобиля. Наклевывается встречный вопрос. Разве заводские арки не справляются с поставленной задачей? Как оказывается, во многих машинах — это больная тема.
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