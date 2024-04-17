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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Устанавливаем расширители арок на «Ниву Шевроле» своими руками

Расширители арок на «Ниву» — вещь весьма необходимая для автомобиля. Наклевывается встречный вопрос. Разве заводские арки не справляются с поставленной задачей? Как оказывается, во многих машинах — это больная тема.

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