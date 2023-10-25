Байден вновь оговорился, поблагодарив Палестину за доставку гумпомощи в Газу

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден в очередной раз допустил конфуз при выступлении перед сотрудниками средств массовой информации, когда попытался сообщить о том, как он благодарен за содействие в отправке гумгрузов на территорию сектора Газа.
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