Рейтинг WTA. Пегула вытеснила Рыбакину из топ-3, Саккари стала №8

Финалистка Мария Саккари вернулась в топ-8. WTA Singles Rankings Положение на 7 августа 2023 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 9490 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8845 3 (4) Джессика Пегула (США) 5480 4 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 5465 5 (5) Онс Жабер (Тунис) 4747 6 (6) Каролин Гарсия (Франция) 4685 7 (7) Коко Гауфф (США) 3760 8 (9) Мария Саккари (Греция) 3585 9 (8) Петра Квитова (Чехия) 3341 10 (10) Маркета Вондроушова (Чехия) 3106 14 (11) Дарья Касаткина (Россия) 2600 16 (14) Вероника Кудерметова (Россия) 2485 18 (18) Людмила Самсонова (Россия) 2220 21 (21) Екатерина Александрова (Россия) 2125 26 (27) Элина Свитолина (Украина) 1678 27 (26) Анастасия Потапова (Россия) 1635 32 (34) Марта Костюк (Украина) 1345 34 (35) Анна Блинкова (Россия) 1253 40 (43) Варвара Грачева (Франция) 1158 45 (33) Паула Бадоса (Испания) 1118 46 (37) Катерина Синякова (Чехия) 1089 65 (68) Элина Аванесян (Россия) 901 70 (62) Мирра Андреева (Россия) 879 78 (67) Анна Калинская (Россия) 844 82 (83) Камилла Рахимова (Россия) 817 86 (86) Диана Шнайдер (Россия) 785 92 (52) Шелби Роджерс (США) 750 97 (100) Анастасия Павлюченкова (Россия) 719 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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