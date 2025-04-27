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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Центробанк прогнозирует снижение ключевой ставки и инфляции в 2026

Центробанк прогнозирует снижение ключевой ставки и инфляции в 2026

На предстоящем заседании совета директоров Центробанк может уменьшить ключевую ставку. Ожидается, что в 2026 году она составит 13–14%, а инфляция снизится до 4%, прогнозирует доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, сообщает NEWS.

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