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В Тверской области почти 17 тысяч семей получили подарки для новорожденных

В Тверской области почти 17 тысяч семей получили подарки для новорожденных

4587 комплектов для новорожденных вручено с начала 2021 года семьям Верхневолжья, где родились дети. Эта мера поддержки семей с детьми введена с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени по национальному проекту «Демография».

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