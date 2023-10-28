Принять законы о бойкоте сторонников Израиля призвали парламент Ливии

Принять срочные законы, запрещающие всем компаниям, поддерживающим израильскую агрессию, участвовать в предстоящих ливийских тендерах, особенно в нефтегазовом секторе призвали Палату представителей Ливии члены блока национального согласия Высшего государственного совета Ливии, 28 октября сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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