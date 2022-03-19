Российская газета

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Что будет с рублем и нефтью на следующей неделе

Что будет с рублем и нефтью на следующей неделе

РубльМихаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции":- В отсутствие сильного оттока капитала и/или введения эмбарго рубль будет укрепляться: в таком оптимистичном сценарии его курс может достичь уровня 85-90 к доллару.

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