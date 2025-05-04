Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Уолтца

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Майкла Уолтца с должности советника американского президента по национальной безопасности.
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