В Комсомольске-на-Амуре начнут производство новейших самолетов «Байкал»

Общественная служба новостейПолитикаВ Комсомольске-на-Амуре начнут производство новейших самолетов «Байкал»Легкий многоцелевой самолет «Байкал» планируется производить в Хабаровском крае в Комсомольске-на-Амуре.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Самойленкода не заменит он АН-2.. сравните грузовые объемы салона у АН-2 и этого "недоделка", кто и сколько сможет перевозить.. ЛМС сделан для вип персон, и салон такой же.. АН-2 был простой в ремонте и обслуживании как 3 копейки, летал на чем угодно... а этому подавай высокооктановый бензин и техобслуживание в аэросервисе...Россиянин"Байкал" летает на керосине, так как на нем турбовинтовой двигатель установлен. Потом самолет тихоходный и для вип персон малопригоден. Им надо побыстрее. Самолет сей многоцелевой. Может быть и просто пассажирским, но и грузовым. Медицинским, пожарным, для наблюдения и тд.Комментировать
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