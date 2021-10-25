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В Комсомольске-на-Амуре начнут производство новейших самолетов «Байкал»

В Комсомольске-на-Амуре начнут производство новейших самолетов «Байкал»

Легкий многоцелевой самолет «Байкал» планируется производить в Хабаровском крае в Комсомольске-на-Амуре.

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Дмитрий Самойленко
да не заменит он АН-2.. сравните грузовые объемы салона у АН-2 и этого "недоделка", кто и сколько сможет перевозить.. ЛМС сделан для вип персон, и салон такой же.. АН-2 был простой в ремонте и обслуживании как 3 копейки, летал на чем угодно... а этому подавай высокооктановый бензин и техобслуживание в аэросервисе...
Россиянин
"Байкал" летает на керосине, так как на нем турбовинтовой двигатель установлен. Потом самолет тихоходный и для вип персон малопригоден. Им надо побыстрее. Самолет сей многоцелевой. Может быть и просто пассажирским, но и грузовым. Медицинским, пожарным, для наблюдения и тд.

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