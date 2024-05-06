В Рязанской области сады пострадали от заморозков и града

В числе пострадавших - Рязанский, Шацкий, Пителинский, Сараевский, Сапожковский районы. Местные жители сообщили 62ИНФО, что из-за низких температур, которые наблюдались по ночам в выходные, повреждены почки и листья.
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