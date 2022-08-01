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Кожевников против обмена Тарасенко: «Он практически в одиночку принес «Сент-Луису» Кубок Стэнли. С ним здорово раскрылся Бучневич. Не стал бы их разлучать»

Александр Кожевников оценил вероятность обмена Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса». — Ждете обмена Тарасенко из «Сент-Луиса»? — Американские журналисты пишут, что «Сент-Луис» действительно серьезно прорабатывает обмен.

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