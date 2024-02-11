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Астролог Глоба назвала главного везунчика 2024 года среди знаков Зодиака

Астролог Глоба назвала главного везунчика 2024 года среди знаков Зодиака

Специалист рассказала, кому из знаков Зодиака повезет больше остальных в наступившем 2024 году. Известный астролог Тамара Глоба прогнозирует ощутимые перемены в жизни представителей разных знаков Зодиака в 2024 году.

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