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Царьград

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Politico: производство вина во Франции упадёт ниже 3,4 млрд л в 2026

Politico: производство вина во Франции упадёт ниже 3,4 млрд л в 2026

Издание Politico сообщает: в 2026 году производство вина во Франции ожидается ниже 3,4 млрд л из-за жары и засухи.

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