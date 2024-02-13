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Виралайф

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При Путине на науку тратят меньше 1% от ВВП. А сколько на неё выделяли в Советском Союзе?

При Путине на науку тратят меньше 1% от ВВП. А сколько на неё выделяли в Советском Союзе?

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики этого канала! Наверное, многим хорошо известна уже избитая всеми "тренерами по мотивации" и различными блогерами фраза: "претендуешь – соответствуй"! И нужно сказать, что она подходит не только для достижения какого-то своего личного успеха, но и для значительно более крупных и весомых вещей.

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