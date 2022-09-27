Аверина рассказала, что плакала во время просмотра программы фигуристки Валиевой

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио в художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что расплакалась во время просмотра произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой, посвященной ситуации с допинг-скандалом на Играх в Пекине.