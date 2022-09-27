Газета.ру

7 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • varneunk
    Тepмoбeльe нового поколения. Покупай по старой цене (1390 РУБ.) ----- http://redirect.sk/termoВ Обручевском рай...
  • varneunk
    Тepмoбeльe нового поколения. Покупай по старой цене (1390 РУБ.) ----- http://redirect.sk/termoTechCrunch: мессе...
  • varneunk
    Тepмoбeльe нового поколения. Покупай по старой цене (1390 РУБ.) ----- http://redirect.sk/termoГосдума 3 октября...

Аверина рассказала, что плакала во время просмотра программы фигуристки Валиевой

Аверина рассказала, что плакала во время просмотра программы фигуристки Валиевой

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио в художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что расплакалась во время просмотра произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой, посвященной ситуации с допинг-скандалом на Играх в Пекине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх