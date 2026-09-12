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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россиянка Пушкарева c баранкой проиграла в финале юниорского US Open

17-летняя Анна Пушкарева уступила Синьжань Сунь в финале юниорского US Open – 4:6, 6:4, 0:6. Россиянка девятый раз в карьере проиграла сет с баранкой.

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