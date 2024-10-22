Кинолог Голубев объяснил, как сделать вечерние прогулки с собакой безопасными

Понадобятся светящиеся аксессуары В осенний и зимний периоды не все собаководы успевают погулять с питомцем до наступления темноты, напомнил в интервью РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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