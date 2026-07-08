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Карта Яндекса для проверки топлива и очередей на заправках теперь доступна всем

Карта Яндекса для проверки топлива и очередей на заправках теперь доступна всем

Она собирает данные с «Яндекс Карт», «Яндекс Заправок» и от самих водителейЯндекс открыл интерактивную карту с информацией о наличии бензина и очередей на автозаправках для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки».

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