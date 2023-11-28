На Южном Урале прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения из-за ветра и осадков

Погода может преподнести неприятные сюрпризы южноуральцам на наступившей неделе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на текущей неделе возможны ограничения транспортного сообщения и нарушение электроснабжения в ряде регионов России.
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