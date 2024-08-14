🐕 История кинолога из Крыма и трёх её собак. Помимо работы на полуострове, они занимаются поиском людей и взрывоопасных предметов в зоне СВО «Я люблю свою работу.
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🐕 История кинолога из Крыма и трёх её собак. Помимо работы на полуострове, они занимаются поиском людей и взрывоопасных предметов в зоне СВО «Я люблю свою работу.