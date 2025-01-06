Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Лучше бы не обнавляли,когда работает.Нам тысяча лет н единица нужны их обновления,где нам троянов впаривают и шпионск...Камеры на iPhone ...
  • Eduard
    Один уже сидел зекан,видимо понравилось!Опубликовано виде...
  • Eduard
    У чурбанов моча из-за вина в голову бьет!Опубликовано виде...

Зеленский заявил, что владеет русским языком, но искренне презирает россиян

Зеленский заявил, что владеет русским языком, но искренне презирает россиян

Владимир Зеленский в беседе с американским журналистом Лексом Фридманом заявил о своём хорошем владении русским языком, но одновременно выразил презрение к русскому народу, что подчёркивает его русофобскую позицию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Мартыненко
А россияне то как тебя зелень презирают.
Ответить
19 час.
ВМ
Виктор Максименко
Больше чем россиян он презирает украинцев он их уничтожает, а россиянам наплевать на презрение ничтожества.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх