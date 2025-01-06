Владимир Зеленский в беседе с американским журналистом Лексом Фридманом заявил о своём хорошем владении русским языком, но одновременно выразил презрение к русскому народу, что подчёркивает его русофобскую позицию.
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