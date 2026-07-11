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Наука и Техника

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Межзвёздный скиталец: как «Вояджер-1» продолжает удивлять спустя полвека

Межзвёздный скиталец: как «Вояджер-1» продолжает удивлять спустя полвека

Когда я впервые задумалась о масштабах космического пространства, меня поразила одна деталь: есть аппарат, который покинул Землю ещё в эпоху виниловых пластинок и кассетных плееров, но до сих пор исправно выходит на связь.

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