Межзвёздный скиталец: как «Вояджер-1» продолжает удивлять спустя полвека

Когда я впервые задумалась о масштабах космического пространства, меня поразила одна деталь: есть аппарат, который покинул Землю ещё в эпоху виниловых пластинок и кассетных плееров, но до сих пор исправно выходит на связь.
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