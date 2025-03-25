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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Недовольство японских геймеров из-за Assassin's Creed Shadows оказалось преувеличено –...

Недовольство японских геймеров из-за Assassin's Creed Shadows оказалось преувеличено –...

Недовольство японских геймеров из-за Assassin's Creed Shadows оказалось преувеличено – они больше остальных хвалят игруПеред выходом Assassin’s Creed Shadows у многих игроков были вполне обоснованные опасения по поводу качества нового экшена от Ubisoft.

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