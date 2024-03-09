Эпидемиолог Хэшэн заявил, что риск появления новой пандемии «болезни Х» велик

Глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР, Ван Хэшэн, заявил на пресс-конференции, что будет сложно избежать возникновения пандемии нового заболевания, известного как «болезнь Х».
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