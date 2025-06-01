Глава Минфина США Бессент: США никогда не объявят дефолт по госдолгу

Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье выразил уверенность в способности американского правительства избежать дефолта по государственным обязательствам, несмотря на то, что вопрос повышения лимита госдолга пока остается нерешённым.
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