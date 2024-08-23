ЮАР собирается расширить поставки вина и фруктов в Екатеринбург и Владивосток

Об этом сообщила Сесиль Тереза Хеппес, советник политического отдела посольства ЮАР в РФ. Хеппес отметила, что Москва и Санкт-Петербург традиционно являются пунктами назначения для южноафриканских продуктов, включая фрукты и вино.
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