Молдова: КПП Паланка-Маяки-Удобное между Штефан-Водским районом Молдовы и Одесской областью Украины был временно закрыт в утренние часы после того, как шрапнель попала в пассажирский автобус в этом районе, ранив одного человека, на фоне сообщений об ударах России по территории Украины.