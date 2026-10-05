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Молдова: КПП Паланка-Маяки-Удобное между Штефан-Водским районом Молдовы и Одесской областью Украины...

Молдова: КПП Паланка-Маяки-Удобное между Штефан-Водским районом Молдовы и Одесской областью Украины был временно закрыт в утренние часы после того, как шрапнель попала в пассажирский автобус в этом районе, ранив одного человека, на фоне сообщений об ударах России по территории Украины.

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