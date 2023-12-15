Названа причина роста цен на аренду жилья в Москве

В период с июля по ноябрь средняя цена аренды московского жилья выросла на 36%. Как объяснил «Известиям» 15 декабря руководитель службы аналитики в «Яндекс Аренде» Алексей Муханов, одна из основных причин — увеличение спроса на долгосрочную аренду.