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Названа причина роста цен на аренду жилья в Москве

Названа причина роста цен на аренду жилья в Москве

В период с июля по ноябрь средняя цена аренды московского жилья выросла на 36%. Как объяснил «Известиям» 15 декабря руководитель службы аналитики в «Яндекс Аренде» Алексей Муханов, одна из основных причин — увеличение спроса на долгосрочную аренду.

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