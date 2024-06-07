Курить или не курить?!- Как вы считаете ....

По воспоминаниям друзей Дмитрий Менделеев был заядлым курильщиком, табак покупал хороший и дорогой, курил крученые папиросы, свертывал их сам и не употреблял мундштука, так что второй и третий пальцы его руки всегда были желтые от табачной копоти.