Курить или не курить?!- Как вы считаете ....

По воспоминаниям друзей Дмитрий Менделеев был заядлым курильщиком, табак покупал хороший и дорогой, курил крученые папиросы, свертывал их сам и не употреблял мундштука, так что второй и третий пальцы его руки всегда были желтые от табачной копоти.
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