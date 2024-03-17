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Стеф Карри и Клэй Томпсон набрали 57 очков на двоих в победном матче с «Лейкерс»

Стеф Карри и Клэй Томпсон набрали 57 очков на двоих в победном матче с «Лейкерс»

Лучшими в составе «Уорриорз» стали Стеф Карри и Клэй Томпсон. В активе Карри – 31 очко, 6 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 12 из 24 бросков с игры, 3 из 10 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

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