Стеф Карри и Клэй Томпсон набрали 57 очков на двоих в победном матче с «Лейкерс»

Лучшими в составе «Уорриорз» стали Стеф Карри и Клэй Томпсон. В активе Карри – 31 очко, 6 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 12 из 24 бросков с игры, 3 из 10 трехочковых и 4 из 5 штрафных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Клаудиньо проголосовал на президентских выборах в России. Бразилец получил гражданство в феврале 2023 года
- «Арсенал» открыл молельную комнату для игроков на стадионе. Эль-Ненни написал: «Место для размышлений и молитв изменит жизни»
- Азар думал о переходе в «Лилль» перед завершением карьеры: «Получилось бы красиво, но тело давало сбои. Зачем возвращаться, если не могу играть?»
Свежие комментарии