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Рябков: Москва не допустит ударов по ядерным объектам Ирана

Рябков: Москва не допустит ударов по ядерным объектам Ирана

Сергей Рябков, замглавы МИД России, заявил о категорическом неприятии Москвой возможных ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, предупреждая об их необратимых последствиях.

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