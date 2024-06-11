Горожанам рассказали о работе проекта «ВРаботе»

Уже четвертый год проект «ВРаботе» помогает молодым жителям Москвы найти свой путь в карьере. Он предлагает поддержку в выборе профессии и сферы деятельности, а также помогает получить приглашение на собеседование.
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