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Антифашист

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На ПМЖ в Крым. Часть 4. Мифы и реальность

На ПМЖ в Крым. Часть 4. Мифы и реальность

В предыдущих трёх статьях мы рассмотрели базовые вопросы, связанные с переездом на ПМЖ в Крым, от принятия решения, до поиска места переезда и работы.

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