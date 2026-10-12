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«Лилль» забьет «Арсеналу», «МЮ» провалится в Мадриде, а «Барселона» уверенно выиграет. Экспресс на ЛЧ

«Лилль» забьет «Арсеналу», «МЮ» провалится в Мадриде, а «Барселона» уверенно выиграет. Экспресс на ЛЧ

Ставим с коэффициентом 7.07.Во вторник, 13 октября, стартуют матчи второго тура основного этапа Лиги чемпионов.

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